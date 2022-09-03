Настав час енергетичних санкцій проти Росії – Зеленський

Обмеження ціни на російську нафту стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. На цьому наголосив у вечірньому відеозверненні в пятницю, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував президентці Єврокомісії за позицію обмежити ціну на російський газ.

Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, усього демократичного світу.

Саме з цієї точки зору варто розглядати погоджене сьогодні країнами «Великої сімки» рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це.

Давно настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку.