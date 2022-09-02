Росія посилила розвідку з повітря на кордоні України та Білорусі

Українські військові виявили у прикордонних районах Білорусі підрозділи безпілотників російської армії, які агресор використовує для ведення розвідки, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«В місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА Збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України», - йдеться у повідомленні.

Також розвідка фіксує підготовку підрозділів ЗС Білорусі до черговий військових навчань із Росією, які заплановані на 8-14 вересня.

«Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань», - додають військові.