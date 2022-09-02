Росія посилила розвідку з повітря на кордоні України та Білорусі
Підрозділи білоруської армії готуються до черговий навчань із російськими військовими, інформує
Українські військові виявили у прикордонних районах Білорусі підрозділи безпілотників російської армії, які агресор використовує для ведення розвідки,
«В місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА Збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України», - йдеться у повідомленні.
Також розвідка фіксує підготовку підрозділів ЗС Білорусі до черговий військових навчань із Росією, які заплановані на 8-14 вересня.
«Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань», - додають військові.