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2022-09-02
Україна повернула з полону своїх захисників: скільки людей вдалося звільнити
Україна провела черговий обмін полоненими на Донеччині.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у
"Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десять із 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) та четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року".
Повідомляється, що серед тих, кого обміняли – офіцер та військовий медик.
Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з російською федерацією.
Алексей Ионов, politeka.net