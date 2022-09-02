Україна повернула з полону своїх захисників: скільки людей вдалося звільнити

Україна повернула з полону своїх захисників: скільки людей вдалося звільнити

Україна провела черговий обмін полоненими на Донеччині.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

"Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десять із 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) та четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року".

Повідомляється, що серед тих, кого обміняли – офіцер та військовий медик.

прапор України, ЗСУ

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з російською федерацією.


Алексей Ионов, politeka.net





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