Більшість угорців не підтримують санкції проти РФ і надання зброї Україні — опитування

Більшість угорців не підтримують запроваджені ЄС санкції проти Росії, виступають проти візових обмежень для росіян, а також не підтримують поставки зброї Україні. Про це свідчить опитування аналітичного центру Sz?zadv?g, повідомляє Hungary Today.

Згідно з даними дослідження, політика уряду Угорщини співзвучна з суспільними настроями щодо санкцій.

На тлі війни РФ проти України ЄС ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Росії. Однак санкції також спровокували кризу в країнах Європи, оскільки спроби відмовитися від російських енергоносіїв призвели до невизначеності та зростання цін на нафту, електроенергію та газ.

Опитування, проведене на вибірці з тисячі осіб, свідчить, що 81% респондентів в Угорщині не підтримують поставки країнами ЄС зброї для України. Така ж кількість опитаних угорців виступають проти візових обмежень для російських туристів. Лише 16% і 17% респондентів згодні з цими двома пропозиціями.

Згідно з опитуванням, більшість угорців хочуть бачити мир у сусідніх країнах, однак, на їхню думку, постачання зброї для України має протилежний ефект і сприяє продовженню війни, що призводить до подальших людських жертв, а також до послаблення економіки Європи.

Крім того, на думку респондентів, відсутність російських туристів також негативно вплине на доходи від європейського туризму і, відповідно, на економічні показники континенту.

Більшість опитаних (78%) не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу, навчання українських військових Євросоюзом (77%), заборону на імпорт російського газу та остаточну відмову від газу РФ (75 %), а також заборону імпорту російського палива та сировини для АЕС (74%).

Згідно з дослідженням, угорці так само виступають проти заборони імпорту російського вугілля (71 відсоток), товарів і послуг з Росії в Європу (70 відсотків), російських цивільних літаків у Європі (68 відсотків) і заборони на продаж європейських товарів і послуг Росії (67 відсотків).