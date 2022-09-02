Російські окупанти обстріляли спорткомплекс у Харкові

Російські війська обстріляли спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов:

"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу Локомотив імені Г. Кірпи у Холодногірському районі.

Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.

Знищено басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрився лише у лютому цього року.

Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм залишається. Адже успіхів на фронті вони не мають. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!".

(фото - Telegram Олега Синєгубова)