Російські окупанти обстріляли спорткомплекс у Харкові
Спортивний комплекс зазнав серйозних пошкоджень.
Російські війська обстріляли спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові.
Про це
"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу Локомотив імені Г. Кірпи у Холодногірському районі.
Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.
Знищено басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрився лише у лютому цього року.
Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм залишається. Адже успіхів на фронті вони не мають. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!".
(фото - Telegram Олега Синєгубова)