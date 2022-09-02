"Настійно рекомендую евакуацію": Вілкул зробив заяву

"Настійно рекомендую евакуацію": Вілкул зробив заяву

Жителів прифронтової зони Херсонської області закликають евакуюватися до Кривого Рогу, до спеціально підготовлених місць безкоштовного проживання.

Про це голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул написав у своєму Telegram у п'ятницю, 2 вересня.

"До уваги мешканців Херсонщини! Орки посилили терористичні обстріли мирних громад у прифронтовій смузі Херсонської області, ще раз наполегливо рекомендую евакуацію до Кривого Рогу.

блокпост окупантів, черги, окупація

У нас підготовлено 89 місць компактного проживання переселенців. Це школи, дитячі садки та гуртожитки. Кривий Ріг надає безкоштовну медичну, соціальну, психологічну допомогу, безплатно розселяє та кормить три рази на день", - зазначив голова.

транспорт Кривой Рог


Алексей Ионов, politeka.net





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