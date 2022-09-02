У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у напрямку Бердянська

Загарбники в останні дні активізували переміщення техніки, інформує ZN.ua.

У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у напрямку Бердянська
© Минобороны РоSSии/t.me

Через тимчасово окупований Маріуполь у бік Бердянська проїхали російські танки. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, сьогодні, 2 вересня, близько 7.30 через центр Маріуполя в напрямку Бердянська проїхало десять ворожих танків.

Радник мера додав, що в останні дні війська РФ активізували переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольський район в бік Бердянська.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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