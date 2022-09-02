Міністри фінансів G7 домовилися встановити цінову межу на російську нафту

Міністри фінансів G7 обговорили у п'ятницю, 2 вересня, відповідь на агресивну війну Росії проти України та згубний вплив війни на світову економіку та домовилися обмежити ціни на імпорт російської нафти.

"Сьогодні ми підтверджуємо спільний політичний намір завершити та ввести комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, тільки якщо нафту та нафтопродукти купують за граничною ціною або нижче, ніж визначено широкою коаліцією. країн, які дотримуються та впроваджують цю цінову межу", - йдеться у заяві .

Наголошується, що обмеження цін спеціально розроблено для зниження доходів Росії та її здатності фінансувати свою агресивну війну, обмежуючи при цьому вплив війни Росії на світові ціни на енергоносії. Вказується, що цей захід ґрунтуватиметься на існуючих санкціях, зокрема на шостому пакеті санкцій ЄС.

Міністри також підтримали рішення Європейського Союзу вивчити з міжнародними партнерами способи стримування зростання цін на енергоносії, включаючи можливість запровадження тимчасових обмежень на імпортні ціни.

"Закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов'язання робити це лише за цінами на рівні цінової межі або нижче. Ми підтверджуємо наші власні заходи щодо поетапної відмови від російської нафти та нафтопродуктів на наших внутрішніх ринках та наголошуємо, що міра обмеження цін спрямована на послаблення тиску на світові ціни на нафту та підтримку країн-імпортерів нафти в усьому світі шляхом надання постійного доступу до російської нафти за ціною, нижчою для країн, які продовжують такий імпорт", - йдеться у повідомленні.

Початкова цінова межа буде встановлена ??на рівні, заснованому на ряді технічних даних, і вирішуватиметься всією коаліцією перед запровадженням у кожній юрисдикції. Гранична ціна буде публічно повідомлена у ясній та прозорій формі. Ефективність та вплив обмеження цін ретельно контролюватимуть, а рівень цін переглядатиметься в міру необхідності.

G7 закликали нафтовидобувні країни збільшувати свій видобуток, щоб знизити волатильність на енергетичних ринках. Міністри також засудили агресивну війну Росії та висловили підтримку Україні.

"Ми продовжуємо засуджувати жорстоку, неспровоковану, невиправдану і незаконну агресивну війну проти України, яку веде Росія за підтримки Білорусі. Агресивна війна Росії викликає глобальні економічні потрясіння і загрожує безпеці глобального постачання енергією та продовольством. Ми залишаємося непохитними. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголошується в заяві.

Раніше в Єврокомісії заявили про намір обмежити ціни на російський газ.