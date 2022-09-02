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2022-09-02
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів біля Херсону та Енергодару: названо втрати ворога
Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях неподалік тимчасово окупованих Херсону та Енергодару. Підтверджені втрати ворога: три артилерійські системи, склад боєприпасів і до роти солдатів,
«Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень», - розповідають військові.
Авіація Повітряних Сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ ЗСУ продовжує завдавати ударів по критично важливих об’єктах противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами й пальним.
Ольга Чекіс, ZN.ua