ЗСУ вдарили по позиціях окупантів біля Херсону та Енергодару: названо втрати ворога

Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях неподалік тимчасово окупованих Херсону та Енергодару. Підтверджені втрати ворога: три артилерійські системи, склад боєприпасів і до роти солдатів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень», - розповідають військові.

Авіація Повітряних Сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ ЗСУ продовжує завдавати ударів по критично важливих об’єктах противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами й пальним.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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