Мобілізація в Україні: скільки виявили ухилянтів у регіонах

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Деякі особи ухиляються від мобілізації. Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомила , скільки чоловіків в Україні ухиляються від мобілізації.

Скільки осіб ухиляються від мобілізації в Україні

Станом на 30 серпня 2022 року Єдиний державний реєстр судових рішень містить 66 вироків щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336 Кримінального кодексу України. При цьому жодного виправдувального вироку немає, всі особи визнавали свою вину.

Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

В Україні зафіксовано наступну кількість вироків за ухилення від призову по областях:

Волинська область — п'ять вироків (один щодо внутрішньо переміщеної особи (ВПО));

Дніпропетровська область — сім вироків (один щодо ВПО);

Закарпатська область — 31 вирок (дев’ять щодо ВПО);

Івано-Франківська область — два вироки (один щодо ВПО);

Кіровоградська область — два вироки;

Львівська область — 10 вироків (два вироки щодо ВПО);

Житомирська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Чернівецька області — по одному вироку;

Харківська область — два вироки (два щодо ВПО);

Черкаська область — два вироки.

Адвокат Роман Лихачов зазначив, що у більшості вироків судами призначене «стандартне» покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з іспитовим строком на один рік.