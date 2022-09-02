Соціологи розповіли, скільки німців підтримують санкції проти Росії

Більше половини жителів Німеччини — 53%, підтримують збереження запроваджених санкцій проти Росії, навіть якщо вони будуть пов'язані зі зростанням цін, а також перебоями в енергопостачанні та проблемами для економіки країни. Про це свідчать результати соціологічного опитування Deutschlandtrend, яке провів інститут Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, повідомляє DW .

Однак, таке ж опитування після початку війни РФ проти України, проведене у березні 2022 року, показало, що санкції проти Росії підтримували дві третини (66%) респондентів.

Згідно з новим опитуванням, 40% респондентів проти санкцій, якщо вони призведуть до негативних наслідків і стануть тягарем для Німеччини. У східній частині країни таку думку мають більше половини респондентів.

Відповідно до результатів опитування, найбільше санкції проти РФ підтримують виборці партії «Союз-90»/зелені» — 90% опитаних. Найменше санкції підтримують виборці правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» — близько 10% респондентів.

Також, згідно з опитуванням, у Німеччині знизився рівень підтримки уряду.

Частина німців, які схвалюють діяльність уряду країни, знизилася до 31%. Опитування також показало настрої прихильників різних партій. Зокрема, серед виборців «Альтернативи для Німеччини» 96% незадоволені роботою уряду. Серед прихильників консервативного блоку ХДС/ХСС – 77%, серед виборців Лівої партії – 74% не схвалюють діяльність уряду країни. Серед виборців Вільної демократичної партії 63% респондентів незадоволені роботою уряду.

При цьому, більше половини опитаних, які підтримують Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) та «зелених», задоволені роботою уряду канцлера Олафа Шольца. Згідно з опитуванням, рівень невдоволення політикою Німеччини у цих групах становив 40% та 36%.