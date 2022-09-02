Путін готовий відмовитися від деяких окупованих територій України, щоб не відповідати за військові злочини - Подоляк

Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою.

Таку думку висловив радник керівника ОП Михайло Подоляк:

"Якщо сьогодні переговори провести, то путін навіть буде готовий відмовитися від певного обсягу територій, ми ж з вами розуміємо це, для того, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою. Це дуже важливо для нього. Тому що тоді він не буде відповідати за військові злочини, за репараційними вимогами відповідати частково, тоді він не буде відповідати за багато дій, які буде потім робити в Європі".