У Зеленського відреагували на нові військові навчання в Білорусі

Учора у Генштабі повідомили, що в Білорусі з 8 по 14 вересня будуть проходити військові навчання спільно з РФ та країнами ОДКБ. Не виключено, що там військові будуть відпрацьовувати ймовірне захоплення трьох областей України - Волинської, Рівненської та Житомирської. Проте в офісі президента заявили, що краще білоруським військовим і тим, хто підтримує вторгнення РФ, відпрацьовувати, як вони будуть здаватися в полон ЗСУ.
"Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із "захоплення чужих територій", - пише радник голови ОП Михайло Подоляк. - Для більшої користі наші хлопці з Волині радять російським і білоруським військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри ("ми просто заблукали")".
Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із «захоплення чужих територій». Для більшої користі наші хлопці з Волині радять ?? і ?? військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри («ми просто заблукали»).