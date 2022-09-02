У Зеленського відреагували на нові військові навчання в Білорусі

Там їх назвали "недоумством й відвагою по-лукашенківськи", інформує ZN.ua.

У Зеленського відреагували на нові військові навчання в Білорусі
© Сайт президента Білорусі

Учора у Генштабі повідомили, що в Білорусі з 8 по 14 вересня будуть проходити військові навчання спільно з РФ та країнами ОДКБ. Не виключено, що там військові будуть відпрацьовувати ймовірне захоплення трьох областей України - Волинської, Рівненської та Житомирської. Проте в офісі президента заявили, що краще білоруським військовим і тим, хто підтримує вторгнення РФ, відпрацьовувати, як вони будуть здаватися в полон ЗСУ.

"Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із "захоплення чужих територій", - пише радник голови ОП Михайло Подоляк. - Для більшої користі наші хлопці з Волині радять російським і білоруським військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри ("ми просто заблукали")".

Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із «захоплення чужих територій». Для більшої користі наші хлопці з Волині радять ?? і ?? військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри («ми просто заблукали»).

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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