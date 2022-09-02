Літав на літаку Медведчука і "відбілював" Кадирова: як швейцарський журналіст Арно Беда шкодив Україні

Швейцарський журналіст Арно Беда, який свого часу дискредитував Україну непідтвердженими сенсаціями та "розслідуваннями" проти Української асоціації футболу, виявився ще й автором інтерв’ю з відбілювання репутації Рамзана Кадирова. Про це свідчить матеріал, опублікований Бедою у швейцарському журналі L’illustr? від 19 жовтня 2011 року.

Оскільки війна Росії проти України розгорнута сьогодні не лише на фронті бойових дій, але й у західній пресі, то до персоналій західних журналістів - авторів негативних матеріалів про нашу країну, треба ставитися з обережністю, інформує Апостроф .

Йдеться, зокрема, про те, що будь-якого автора, який на сторінках західних медіа пропагує наративи російської пропаганди, варто перевіряти на предмет наявності зв’язків із РФ . І як правило, у наближеного до Росії журналіста обов'язково в минулому знайдуться публікації на честь Путіна, його друзів, або ж, наприклад, про "незамінність Спутніка V".

Так сталося і зі швейцарським журналістом Арно Беда, який не цікавився Україною і не писав про неї, аж раптом наприкінці 2018 року і згодом у травні 2020 реалізував дві кампанії з дискредитації українського футболу.

Бувши на той час кореспондентом видання L’illustr?, Беда публікував матеріали із "брудом" проти Української асоціації футболу, який згодом, вимушені була спростовувати навіть ФІФА та УЄФА.

Найперші ознаки заангажованості Арно Беди українські журналісти помітили, коли той терміново (перед виборами до Виконкому УЄФА представника від України) прилетів у Київ та прийшов до студії 112-го телеканалу Віктора Медведчука. В ефірі Беда майже годину дублював уже спростовані САП звинувачення проти керівництва українського футболу. Крім того, швейцарець тоді навіть прилетів в Україну особистим літаком згаданого Медведчука.

При цьому, в 2011 році Беда особисто літав до Чечні, де спілкувався із тамтешнім міністром спорту. Це інтерв’ю згодом вийшло теж на сторінках L’illustr?. І написане воно було так, аби максимально відбілити репутацію Рамзана Кадирова, "друг та брат" якого (Булат Чагаєв) тоді довів до банкрутства та купи скандалів придбаний ним же швейцарський футбольний клуб "Ксамакс". Із Кадирова Беда зробив мало не "жертву" шахрайства, бо той буцімто давав Чагаєву власні кошти на придбання швейцарського клубу. Також, від Кадирова швейцарський журналіст максимально відводив увесь негатив і кримінальні звинувачення збоку швейцарських банків щодо нелегальності походження коштів, за які купували клуб.

Нагадаємо, що Арно Беда свого часу був засуджений за окремі свої статті Женевським судом. І це рішення підтвердив ЄСПЛ, оштрафувавши його на 4 000 франків.

Також нагадаємо, нещодавно російська пропаганда потрапила навіть на сторінки звіту Amnesty International, після чого кілька представників керівного складу цієї міжнародної організації звільнилися зі своїх посад.