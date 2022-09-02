Літав на літаку Медведчука і "відбілював" Кадирова: як швейцарський журналіст Арно Беда шкодив Україні

Швейцарський журналіст Арно Беда, який свого часу дискредитував Україну непідтвердженими сенсаціями та "розслідуваннями" проти Української асоціації футболу, виявився ще й автором інтерв’ю з відбілювання репутації Рамзана Кадирова. Про це свідчить матеріал, опублікований Бедою у швейцарському журналі L’illustr? від 19 жовтня 2011 року.

Оскільки війна Росії проти України розгорнута сьогодні не лише на фронті бойових дій, але й у західній пресі, то до персоналій західних журналістів - авторів негативних матеріалів про нашу країну, треба ставитися з обережністю, інформує Апостроф.

Йдеться, зокрема, про те, що будь-якого автора, який на сторінках західних медіа пропагує наративи російської пропаганди, варто перевіряти на предмет наявності зв’язків із РФ. І як правило, у наближеного до Росії журналіста обов'язково в минулому знайдуться публікації на честь Путіна, його друзів, або ж, наприклад, про "незамінність Спутніка V".

Так сталося і зі швейцарським журналістом Арно Беда, який не цікавився Україною і не писав про неї, аж раптом наприкінці 2018 року і згодом у травні 2020 реалізував дві кампанії з дискредитації українського футболу.

Бувши на той час кореспондентом видання L’illustr?, Беда публікував матеріали із "брудом" проти Української асоціації футболу, який згодом, вимушені була спростовувати навіть ФІФА та УЄФА.

Найперші ознаки заангажованості Арно Беди українські журналісти помітили, коли той терміново (перед виборами до Виконкому УЄФА представника від України) прилетів у Київ та прийшов до студії 112-го телеканалу Віктора Медведчука. В ефірі Беда майже годину дублював уже спростовані САП звинувачення проти керівництва українського футболу. Крім того, швейцарець тоді навіть прилетів в Україну особистим літаком згаданого Медведчука.

При цьому, в 2011 році Беда особисто літав до Чечні, де спілкувався із тамтешнім міністром спорту. Це інтерв’ю згодом вийшло теж на сторінках L’illustr?. І написане воно було так, аби максимально відбілити репутацію Рамзана Кадирова, "друг та брат" якого (Булат Чагаєв) тоді довів до банкрутства та купи скандалів придбаний ним же швейцарський футбольний клуб "Ксамакс". Із Кадирова Беда зробив мало не "жертву" шахрайства, бо той буцімто давав Чагаєву власні кошти на придбання швейцарського клубу. Також, від Кадирова швейцарський журналіст максимально відводив увесь негатив і кримінальні звинувачення збоку швейцарських банків щодо нелегальності походження коштів, за які купували клуб.

Нагадаємо, що Арно Беда свого часу був засуджений за окремі свої статті Женевським судом. І це рішення підтвердив ЄСПЛ, оштрафувавши його на 4 000 франків.

Також нагадаємо, нещодавно російська пропаганда потрапила навіть на сторінки звіту Amnesty International, після чого кілька представників керівного складу цієї міжнародної організації звільнилися зі своїх посад.


Дмитро Яковенко, Апостроф





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Більшість угорців не підтримують санкції проти РФ і надання зброї Україні — опитуванняБільшість угорців не підтримують санкції проти РФ і надання зброї Україні — опитування
Мобілізація в Україні: скільки виявили ухилянтів у регіонахМобілізація в Україні: скільки виявили ухилянтів у регіонах
Віськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізованіВіськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані
Фінансової допомоги стане менше: Червоний Хрест про ризики затяжної війни в УкраїніФінансової допомоги стане менше: Червоний Хрест про ризики затяжної війни в Україні
Путіна не зупиняють провали армії рф в Україні, готується новий наступ: у США попередили про терміниПутіна не зупиняють провали армії рф в Україні, готується новий наступ: у США попередили про терміни
На війні в Україні загинув лікар-доброволець з БританіїНа війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії
Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомогиФінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги
Макрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в УкраїніМакрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в Україні
Wyborcza: В поляків почала з'являтися «втома» від війни в УкраїніWyborcza: В поляків почала з'являтися «втома» від війни в Україні
Віталій Кім несподівано висловився про мовне питання в Україні: "Якщо я розмовляю російською..."Віталій Кім несподівано висловився про мовне питання в Україні: "Якщо я розмовляю російською..."
Последние новости
Подгружаем последние новости