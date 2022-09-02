Посол Кислиця розповів, яким він бачить кінець війни

Навіть якщо вона закінчиться завтра, Україні знадобляться покоління, аби повірити, що Росія більше не становить для нас загрози, додав він, інформує ZN.ua.

Посол Кислиця розповів, яким він бачить кінець війни
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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що російський президент Владімір Путін продовжує війну для відновлення СРСР, проте в Україні на нього чекає лише поразка. Під час інтерв'ю Guardian Trinidad & Tobago він заявив, що РФ, хоча їй це й не вдасться, все ще намагається колонізувати України.

"Незалежність України важлива, бо це святкування нашої свободи, але те, що ми маємо сьогодні, – це напад неоколоніалізму та бажання Путіна відновити радянську імперію", – сказав Кислиця.

Він нагадав, що у 2014 році вторгнення Росії призвело до незаконної анексії Криму. Але сьогодні ситуація інша, адже 85% громадян виступають проти територіальних поступок агресору.

Кислиця додав, що навіть якщо війна закінчиться завтра, Україні знадобляться покоління, аби повірити, що Росія більше не становить для нас загрози.

"Я бачу кінець війни. Воєнна поразка Росії в Україні неминуча", – резюмував Кислиця.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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