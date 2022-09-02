У ДПСУ назвали умову, за якої армія Білорусі почне вторгнення в Україну

Там зазначили, що будь-які рухи, які зараз відбуваються на кордоні - це шантаж, інформує ZN.ua.

У ДПСУ назвали умову, за якої армія Білорусі почне вторгнення в Україну
© Кирило Тимошенко / Telegram

На кордоні України та Білорусі останнім часом не спостерігається суттєвих змін, проте Сили оборони не виключають, що війська РБ можуть в будь-який момент почати вторгнення, аби підтримати окупаційні війська. Про це під час останнього брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Підрозділили збройних сил Республіки Білорусь, як і раніше, посилюють прикриття напрямку свого кордону з нашою країною. Ані в чисельній кількості, ані в характері їхніх дій ми не відмічаємо змін. Проте, як і кордону з Росією в межах Чернігівщини і Сумщини, так само і кордону з Молдовою на Придністровському сегменті та кордону з Білоруссю, приділяється велика увага, і проводяться усі необхідні заходи для того, щоб укріпити цей напрямок і не допустити будь-якого посилення ескалації на цьому напрямку", - наголосив Демченко.

Він пояснив, що будь-які рухи, які зараз відбуваються на кордоні - це шантаж.

"Але зазначу, що Сили оборони України, жодне відомство і міністерство не виключають зараз і не виключали ніколи раніше, що збройні сили Республіки Білорусь можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, і в якийсь момент, коли це буде вигідно ворогу, здійснити спробу вторгнення. Тому, ще раз наголошую, що робляться максимально усі необхідні кроки, щоб відстежувати ситуацію як по лінії кордону, так і укріпити лінію оборони безпосередньо поряд з кордоном, і в прикордонні", - сказав Демченко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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