Якщо ви є частиною НАТО, то вам у збройному конфлікті потрібно менше перейматись, - американський військовий Гаррі Табах

Американський військовий Гаррі Табах розповів, що структура НАТО не без вад, але найголовніше – якщо ви член НАТО, то за вас заступляться при нападі агресора.

Про це він розповів у програмі «Сад вишневий» .

«Чим більше країн, кожна з яких має свої інтереси, тим більша бюрократія і менша ефективність: у Балтійських країн, наприклад, бачення про Туреччину та інтереси в цьому відношенні відрізняються», - зазначив Гаррі Табах.

За словами військового, НАТО, як і будь-яка інша організація, має свої вади – бюрократію та відсутність єдності в тому чи іншому рішенні.

«Але, все одно це Альянс, і якщо ви є частиною НАТО, то вам у збройному конфлікті потрібно менше перейматись, якщо так можна сказати, але це не означає, що ви не воюватимете, наприклад Туреччина воює, хоч вона і член НАТО», - наголосив Гаррі Табах.

Як зазначив експерт, жодна країна у світі зараз не воює поодинці – всі сили збираються в коаліції, і Україна в тому числі: наша країна отримує підтримку від низки держав, які так чи інакше представляють антипутинську коаліцію.

«Якщо зовсім все буде погано, то впевнений, що вони вступлять і воюватимуть разом з Україною. Це видно навіть з добровольців», - сказав Гаррі Табах.