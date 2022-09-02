Українці на окупованих територіях продовжують чинити опір вторгненню РФ — канадська розвідка

Українці на тимчасово окупованих російськими військами територіях продовжують чинити опір вторгненню РФ . Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.

Глава Росгвардії доповів російському президенту Владіміру Путіну, що війська РФ , які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, «відчувають, що населення «звільнених» територій підтримує Росію» і «усвідомлює, що РФ захищає їх право на мирне життя і щастя їхніх дітей».

Однак, як зазначає канадська розвідка, українці на окупованих територіях продовжують протистояти незаконному вторгненню Росії. Місцеві «партизани» атакували матеріально-технічні засоби російської армії, що перешкоджало операціям окупаційних військ.

Українці також працюють над тим, щоб донести до зовнішнього світу інформацію про репресивні умови на тимчасово окупованих територіях, попри ризик помсти та намагання Росії контролювати комунікації.