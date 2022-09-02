Окупанти продовжили обстрілювати Миколаїів та область. Відомо про одну постраждалу людину

Віталій Кім повідомив, як минула доба на Миколаївщині.

Минулої доби росіяни обстрілювали Миколаїв та область, повідомив голова ОВА Віталій Кім. У результаті обстрілів відомо про поранення однієї людини.

«Вчора, 1 вересня, о 13:10 та 13:50 Миколаїв зазнав обстрілів. Снаряди лягли за межами міста», – зазначив Кім.

Крім того, окупанти бомбардували Миколаївський район фугасними 500-кілограмовими авіабомбами. Як результат – один мирний житель отримав поранення.

Напередодні загарбники обстрілювали селище Любомирівка, селище Тернові Поди, селище Центральне, с. Вавилове Шевченківської громади. Про пошкодження та постраждалих інформація уточнюється. О 22:05 ворог накрив артилерією село Зелений Гай, у результаті чого у трьох житлових будинках виникла пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Водночас 23:45 ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає.

«Опівночі, 2 вересня, о 00:01 відбувся ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає», – додав Кім.

Що стосується Баштанського району, окупанти випустили ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Наші Сили протиповітряної оборони знищили ворожий снаряд. Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював прилеглі території смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Близько 23:30 російські окупанти обстріляли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритих територіях та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає.

«У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», – додав Кім.





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