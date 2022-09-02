Мінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках.

Мінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 191 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 2 вересня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 48700 (+350) одиниць;
  • танків – 2009 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 4366 (+21) од.;
  • артилерійських систем – 1126 (+11) од.;
  • РСЗВ – 289 (+2) од.;
  • засобів ППО – 153 (+0) од.;
  • літаків – 234 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 205 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 198 (+2) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.;
  • спеціальної техніки – 105 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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