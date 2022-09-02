Мінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 191 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 2 вересня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

особового складу – близько 48700 (+350) одиниць;

танків – 2009 (+12) од.;

бойових броньованих машин – 4366 (+21) од.;

артилерійських систем – 1126 (+11) од.;

РСЗВ – 289 (+2) од.;

засобів ППО – 153 (+0) од.;

літаків – 234 (+0) од.;

гелікоптерів – 205 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од.;

крилатих ракет – 198 (+2) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.;

спеціальної техніки – 105 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.