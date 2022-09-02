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2022-09-02
Мінус 350 окупантів на українській землі: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 191 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 48700 (+350) одиниць;
- танків – 2009 (+12) од.;
- бойових броньованих машин – 4366 (+21) од.;
- артилерійських систем – 1126 (+11) од.;
- РСЗВ – 289 (+2) од.;
- засобів ППО – 153 (+0) од.;
- літаків – 234 (+0) од.;
- гелікоптерів – 205 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од.;
- крилатих ракет – 198 (+2) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од.;
- спеціальної техніки – 105 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua