Війська РФ вдарили з «Градів» по Нікопольському району, є постраждалий — голова Дніпропетровської ОВА

Також є багато руйнувань.

Війська РФ вдарили з «Градів» по Нікопольському району, є постраждалий — голова Дніпропетровської ОВА
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко Telegram

Війська РФ знову обстріляли Дніпропетровщину. Ворог ударив з «Градів» по Нікопольському району. Внаслідок обстрілів один чоловік отримав поранення. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною», - написав голова ОВА.

Чоловіка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, від атаки військ РФ постраждали два села Червоногригорівської громади.

Внаслідок обстрілів один будинок знищений, шістнадцять — пошкоджені.

«Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач», - написав Резніченко.

Він додав, що внаслідок таких пошкоджень без електроенергії лишилися понад дві тисячі людей, без води – майже п’ять тисяч. На місці працюють аварійні бригади.

В інших районах області, за словами голови ОВА, ніч минула без «прильотів».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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