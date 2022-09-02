"У гості" до окупантів знову прийшла "бавовна": фото та відео вибухів біля Антонівського мосту

У п'ятницю, 2 вересня, у Херсонській області поблизу Антонівського залізничного мосту чути потужні вибухи. Також чути вибухи в Херсоні, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

За підтвердженими свідченнями очевидців, Збройні Сили України нанесли удар по складу боєприпасів російських окупантів, який знаходився у районі Антонівського залізничного мосту на Херсонщині.

Місцеві мешканці чують вибухи від детонації ворожих боєприпасів та бачать кілька високих стовпів диму.

Крім того, українські військові завдали удару по скупченню живої сили та військової техніки російських окупантів в Олешках, які розташовані поряд з Херсоном на лівому березі Дніпра. Повідомляється, що окупанти чекали на переправу на правий берег, аби компенсувати втрати підрозділів, які опинилися там у пастці.

Після цього в Херсоні та Херсонській області оголосили повітряну тривогу - у небі побачили ворожі винищувачі, які летіли зі сторони окупованого Криму. У Херсоні було чутно потужні вибухи.