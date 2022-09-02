Інформаторкою росіян виявилася дружина бійця ЗСУ, що відомо: "Є спільний син"

Викрито зрадницю, яка передавала спецслужбам рф координати ЗСУ, які вона дізнавалася від свого чоловіка-військового.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ , 31-річна мешканка Дніпропетровської області розпочала роботу на ворога у травні.

«Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини», - повідомили в СБУ .

Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

Контактною особою був військовослужбовець рф, який пообіцяв жінці російське громадянство й високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити її регіон.

Потім інформаторка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Дані, які жінка передавала через месенджери до військової розвідки рф, використовували для артилерійських та авіаударів.

Наразі зрадниця затримана, слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

«Якось ніяково за її чоловіка... Він захищає її ж від рашистів, а вона їм ще й служить», «Чоловіка шкода, але він теж лошара, адреси здавати…», «Тварюка», «Боже, яке кончене», «Реально дурачок, хто це родині координати дає?», «А ким він воює, що знає розміщення інших частин? На Донецькому напрямку ідуть бої і ніхто на передовій не знає, що робиться на другій позиції!», «І ось через таких тварюк подивіться, скільки загинуло нашіх ні в чому невинних хлопчиків...За що? За те, що вона зрадила їх всіх.Вона одна, а їх багато нестало. А тепер придумайте їй покарання, якого вона стоїть, у мене нема слів...Я б її своїми руками задавила, цьому вчинку нема прощення», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.