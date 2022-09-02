Інформаторкою росіян виявилася дружина бійця ЗСУ, що відомо: "Є спільний син"

українські військові, бійці ЗСУ

Викрито зрадницю, яка передавала спецслужбам рф координати ЗСУ, які вона дізнавалася від свого чоловіка-військового.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, 31-річна мешканка Дніпропетровської області розпочала роботу на ворога у травні.

«Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини», - повідомили в СБУ.

Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

Контактною особою був військовослужбовець рф, який пообіцяв жінці російське громадянство й високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити її регіон.

Потім інформаторка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Дані, які жінка передавала через месенджери до військової розвідки рф, використовували для артилерійських та авіаударів.

Наразі зрадниця затримана, слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

«Якось ніяково за її чоловіка... Він захищає її ж від рашистів, а вона їм ще й служить», «Чоловіка шкода, але він теж лошара, адреси здавати…», «Тварюка», «Боже, яке кончене», «Реально дурачок, хто це родині координати дає?», «А ким він воює, що знає розміщення інших частин? На Донецькому напрямку ідуть бої і ніхто на передовій не знає, що робиться на другій позиції!», «І ось через таких тварюк подивіться, скільки загинуло нашіх ні в чому невинних хлопчиків...За що? За те, що вона зрадила їх всіх.Вона одна, а їх багато нестало. А тепер придумайте їй покарання, якого вона стоїть, у мене нема слів...Я б її своїми руками задавила, цьому вчинку нема прощення», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Майже половина росіян перехотіли воювати — опитуванняМайже половина росіян перехотіли воювати — опитування
Окупанти продовжили обстрілювати Миколаїів та область. Відомо про одну постраждалу людинуОкупанти продовжили обстрілювати Миколаїів та область. Відомо про одну постраждалу людину
Польща однозначно підтримує заборону в'їзду росіянам в ЄС – МоравецькийПольща однозначно підтримує заборону в'їзду росіянам в ЄС – Моравецький
В "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіянВ "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіян
Грузія не скасовуватиме безвіз з Росією і не бачить «ніяких ризиків» від росіян у країніГрузія не скасовуватиме безвіз з Росією і не бачить «ніяких ризиків» від росіян у країні
СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміриСБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри
В окупованому Маріуполі росіяни не змогли запустити морський портВ окупованому Маріуполі росіяни не змогли запустити морський порт
З початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіянЗ початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіян
Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібноКулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно
Східні країни ЄС готові обмежити в'їзд для росіян, якщо цього не зробить весь блок — FTСхідні країни ЄС готові обмежити в'їзд для росіян, якщо цього не зробить весь блок — FT
Последние новости
Подгружаем последние новости