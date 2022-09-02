Завдяки CNN прокурори встановили російського військового, що розстріляв двох цивільних поблизу Києва

Українські прокурори уже поінформували підозрюваного і він обурився, інформує ZN.ua.

Завдяки CNN прокурори встановили російського військового, що розстріляв двох цивільних поблизу Києва
Розстріл росіянами цивільних на Київщині у березні 2022 року / скріншот з відео CNN

Прокурори Бучанської прокуратури встановили особу одного з двох російських військових, які розстріляли двох цивільних на Київщині у березні. Це вдалось зробити завдяки репортажу CNN, оприлюдненому у травні, повідомляє CNN.

На ексклюзивному відео з камер спостереження, яке потрапило у розпорядження журналістам, видно, як два російські військові вбивали неозброєних українських цивільних на околиці Києва. За цим відео Бучанська прокуратура Київської області змогла встановити особу одного з них – підозрюваним є Ніколай Сергійович Соковіков. Йому інкримінують "порушення законів і звичаїв війни" та "умисне вбивство".

Николай Соковиков
Николай Соковиков
CNN

CNN звернулася за коментарем до Міністерства оборони Росії, але не отримала відповіді. Проте там не відповіли і на травневий запит про це відео.

Цивільним стріляли в спину

На відео чітко видно, як двоє російських солдатів стріляють у щось поруч із підприємством, яке вони щойно захопили. Інші відеозаписи інциденту показують, що ціллю були двоє неозброєних цивільних осіб – їх застрелили в спину відразу після розмови з солдатами. Інцидент стався в березні біля автосалону в селі поблизу Києва.

За даними української прокуратури, Соковіков разом з іншим невстановленим військовослужбовцем завдали мирним жителям щонайменше 12 вогнепальних поранень. Вони були частиною групи солдатів, які потім розграбували підприємство та завантажили викрадені речі в автомобіль з маркуванням "Танковий спецназ РУС".

Подозреваемый Николай Соковиков
Подозреваемый Николай Соковиков

За інформацією CNN, один із загиблих був власником розграбованого автосалону. Другий – охоронець салону 68-річний Леонід Олексійович Пляц.

Також на відео видно, як Соковіков і ще чотири солдати п’ють алкоголь і виголошують один одному тости на території підприємства.

Як саме впізнали цього військового, прокурори не повідомляють. Але CNN вважає, що було використано технологію розпізнавання обличчя. Міністерство цифрової трансформації України завантажує зображення підозрюваних у програмне забезпечення, яке шукає схожі обличчя в соцмережах. Коли слідчі знаходять збіг, вони підтверджують це друзям і родині в соціальних мережах підозрюваних. За словами прокурорів, ідентифікація цього останнього підозрюваного у військових злочинах тривала кілька місяців.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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