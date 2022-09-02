У Херсоні знищили гуртожиток, до якого заселили кадировців: з'явилися кадри руйнувань

У захопленому росіянами Херсоні пролунали сильні вибухи поруч із гуртожитком, де поселили військових Росії.

Вибухи пролунали вночі 2 вересня у районі школи міліції в окупованому Херсоні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на повідомлення очевидців.

Через вибухи постраждав гуртожиток, який знаходився поряд.

На фото з місця події видно, що верхні поверхи будівлі повністю зруйновані.

Водночас місцеві стверджують, що до гуртожитку поселили кадировців, які прибули до окупованого Херсона.

"В окупованому Херсоні хтось неакуратно курив біля гуртожитку школи поліції", - жартують у телеграм-каналі.

Активіст Сергій Стерненко стверджує, що у гуртожитку також мешкали співробітники ФСБ. "Місцеві мені це підтверджують: Їх там багато мало бути, і ФСБ і воїни, їх туди місяць тому приблизно автобусами завозили", - написав він у Twitter .

Водночас офіційно інформацію про потрапляння до гуртожитку з окупантами не коментували.