Фінансової допомоги стане менше: Червоний Хрест про ризики затяжної війни в Україні

Генеральний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що у разі затягування війни в Україні обсяги фінансової допомоги нашій державі можуть знизитися.

«Наразі все, що стосується нашого гуманітарного реагування в Україні – це чималі обсяги. Я впевнений, що і наступного року наша операційна діяльність матиме велику фінансову підтримку. Водночас багаторічний досвід діяльності МКЧХ показує наступне: якщо конфлікт має тенденцію затягуватись у часі, то підтримка як з боку держав, так і приватних донорів падає», – заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мардіні зазначив, що здатність МКЧХ реалізовувати ефективні програми залежить від додаткової підтримки з боку донорів.