Фінансової допомоги стане менше: Червоний Хрест про ризики затяжної війни в Україні
З початку війни організація в понад три рази збільшила фінансування програм в Україні, інформує
Генеральний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що у разі затягування війни в Україні обсяги фінансової допомоги нашій державі можуть знизитися.
«Наразі все, що стосується нашого гуманітарного реагування в Україні – це чималі обсяги. Я впевнений, що і наступного року наша операційна діяльність матиме велику фінансову підтримку. Водночас багаторічний досвід діяльності МКЧХ показує наступне: якщо конфлікт має тенденцію затягуватись у часі, то підтримка як з боку держав, так і приватних донорів падає», – заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Мардіні зазначив, що здатність МКЧХ реалізовувати ефективні програми залежить від додаткової підтримки з боку донорів.
Він розповів, що початковий бюджет МКЧХ на Україну на 2022 рік становив близько 75 мільйонів швейцарських франків, однак у лютому, коли відбулось повномасштабне вторгнення РФ, він був збільшений донорами – до 250 мільйонів.