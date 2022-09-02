В "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіян

В "Енергоатомі" звинуватили російських військових, зосереджених на Запорізькій АЕС, в брехні, маніпуляціях та створенні картинки для візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії, необхідної самим окупантам. Там заявили, що ворог робить все можливе, аби експерти все ж не мали уявлення про реальний стан речей. На своєму Телеграм-каналі пресслужба "Енергоатому" назвала сім фактів, які це підтверджують.

1. ЗМІ не пустили на ЗАЕС

Разом з експертами з МАГАТЕ на станції були лише пропагандистські журналісти, коли ЗМІ з України та решти цивілізованого світу чекали в автобусах на блокпостах, через які їх не пропустили.

2. Неправдиве звинувачення ЗСУ

Російські військові брешуть, спотворюють факти і докази, аби приховати, що саме вони обстрілюють ЗАЕС. Натомість звинувачують окупанти в цьому захисників, як і прогнозувалося.

3. Брехня про військову техніку, зосереджену на станції

На території ЗАЕС, а саме у машинних залах енергоблоків, розташовані військові вантажівки, що є порушенням правил пожежної безпеки АЕС. Проте рашисти брешуть, нібито це техніка військ хімзахисту.

4. Місія не потрапила в кризовий центр ЗАЕС

А саме там на той момент перебували ті військові, яких не повинні бачити представники місії. Їх там "заховали".

5. Шоу "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ"

Цю "презентацію" окупанти підготували та зрежисували заздалегідь. Та річ у тому, що ці самі "мешканці" міста розповіли про обстріли, які насправді є справою рук російських військових, проте самі окупанти, що очевидно, звинувачують в цьому ЗСУ.

6. Енергодар без інтернету та мобільного зв'язку

Їх перед початком візиту місії окупанти заглушили спеціально. Все для того, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

7. Росіяни мінімізували кількість працівників станції, з якими зустрілися представники місії

До роботи учора був допущений лише оперативний персонал. Росіяни також суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - підсумували в "Енергоатомі".