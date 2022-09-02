Окупанти обстріляли Харківську область, одна людина загинула, троє — поранені

Війська РФ знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще троє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в ніч на 2 вересня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дві ворожі ракети влучили в землю. Пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. За попередніми даними, окупанти випустили ракети комплексу С-300.

Крім того, війська РФ били з артилерії по Харківському, Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, також виникли пожежі на відкритих територіях.

«Протягом доби по області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік», - написав голова ОВА.

Він також додав, що українські захисники тримають позиції на всіх напрямках, попри постійні удари з боку окупантів. Зокрема, ЗСУ успішно знищили ворожий склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі.