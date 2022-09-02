Окупанти обстріляли Харківську область, одна людина загинула, троє — поранені

Також є руйнування.

Окупанти обстріляли Харківську область, одна людина загинула, троє — поранені
Фото ілюстративне
© ДСНС України

Війська РФ знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще троє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в ніч на 2 вересня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дві ворожі ракети влучили в землю. Пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. За попередніми даними, окупанти випустили ракети комплексу С-300.

Крім того, війська РФ били з артилерії по Харківському, Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, також виникли пожежі на відкритих територіях.

«Протягом доби по області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік», - написав голова ОВА.

Він також додав, що українські захисники тримають позиції на всіх напрямках, попри постійні удари з боку окупантів. Зокрема, ЗСУ успішно знищили ворожий склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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