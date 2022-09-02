Окупанти в Мелітополі мали пекельну ніч: фото та відео роботи ЗСУ

Збройні Сили України у ніч на 2 вересня влаштували російським загарбникам у тимчасово окупованому Мелітополі справжнє пекло - нанесли два потужні удари по ворожим локаціям, інформує Апостроф.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Українські військові влучили у ворожий склад боєприпасів у районі аеродрому, який російські окупанти вже вкотре намагаються безуспішно відновити - він розташований у північно-західній частині Мелітополя.

Робота ЗСУ була настільки точною і влучною, що російські боєприпаси детонували кілька годин після вибуху.

Інформація щодо другої локації російських окупантів, у яку влучили українські захисники, уточнюється.


Ліза Бровко, Апостроф





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