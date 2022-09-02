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2022-09-02
Окупанти в Мелітополі мали пекельну ніч: фото та відео роботи ЗСУ
Збройні Сили України у ніч на 2 вересня влаштували російським загарбникам у тимчасово окупованому Мелітополі справжнє пекло - нанесли два потужні удари по ворожим локаціям, інформує
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Українські військові влучили у ворожий склад боєприпасів у районі аеродрому, який російські окупанти вже вкотре намагаються безуспішно відновити - він розташований у північно-західній частині Мелітополя.
Робота ЗСУ була настільки точною і влучною, що російські боєприпаси детонували кілька годин після вибуху.
Інформація щодо другої локації російських окупантів, у яку влучили українські захисники, уточнюється.
Ліза Бровко, Апостроф