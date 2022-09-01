Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги
Вартістю пакету складає більш ніж на 8 млн євро
Президент Фінляндії ухвалив рішення про надання Україні нового, восьмого пакета військової допомоги. Про це повідомляють в оборонному відомстві країни.
"1 вересня 2022 року президент республіки на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну додаткове військове обладнання. Це вже восьме постачання військової допомоги з Фінляндії до України", -
В Міноборони Фінляндії додають, що з метою забезпечення безперешкодної доставки допомоги Україні інформація про зміст, спосіб і терміни надання допомоги залишається засекреченою.
"Додаткова допомога Фінляндії враховувала і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони", - додали у оборонному відомстві.
У повідомленні Міноборони Фінляндії не уточняється в вартість нового пакета додаткової військової допомоги.