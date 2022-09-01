Гроссі й більша частина місії МАГАТЕ виїхали з Запорізької АЕС

У Енергоатомі розповіли, скільки експертів залишилися на станції, інформує ZN.ua.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі й більша частина делегації організації поїхали з території Запорізької АЕС. Про це повідомив Енергоатом у Telegram.

Як зазначається, наразі на атомній електростанції перебувають п’ятеро експертів місії МАГАТЕ. Вони розвантажують привезене обладнання, а згодом продовжать працювати на об’єкті.

Водночас, пропагандистські ЗМІ написали, що представники делегації, які виїхали зі станції, мають залишити тимчасово окуповану військами РФ територію до 20:00.


Максим Царук, ZN.ua





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