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2022-09-01
Гроссі й більша частина місії МАГАТЕ виїхали з Запорізької АЕС
У Енергоатомі розповіли, скільки експертів залишилися на станції, інформує
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі й більша частина делегації організації поїхали з території Запорізької АЕС. Про це повідомив Енергоатом у
Як зазначається, наразі на атомній електростанції перебувають п’ятеро експертів місії МАГАТЕ. Вони розвантажують привезене обладнання, а згодом продовжать працювати на об’єкті.
Водночас, пропагандистські ЗМІ написали, що представники делегації, які виїхали зі станції, мають залишити тимчасово окуповану військами РФ територію до 20:00.
Максим Царук, ZN.ua