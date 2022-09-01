Білоруська армія планує відпрацювати "звільнення територій" під час навчань – Генштаб

Війська республіки вперше тренуватимуться "звільненню втрачених земель" і контрнаступу, інформує ZN.ua.

Білоруська армія планує відпрацювати
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Після участі у військових навчаннях на території Росії Білорусь планує провести чергові тренування на своїй території з 8 до 14 вересня. У ході них білоруські солдати, ймовірно, будуть відпрацьовувати контрнаступальні дії та "звільнення втрачених територій". Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на брифінгу.

"У період з 8 до 14 вересня у Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільнення територій, тимчасово захоплених противником", – заявив бригадний генерал.

Він зауважив, що білоруська армія вперше буде відпрацьовувати звільнення територій, контрнаступ, а також вихід на державний кордон. Планування усіх цих дій пройде в республіці за участі також військ РФ і держав-членів ОДКБ.

За словами Громова, ідея навчань полягатиме у поверненні контролю над "частиною втрачених земель умовної країни".

"Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави (Росія та Білорусь – ред.) на українському напрямку", – зазначив генерал.

Водночас, Громов запевнив, що наступ російських окупантів із території Білорусі або ж вторгнення армії РБ в Україну залишаються малоймовірними.

"Але ЗС України готові до будь-якого перебігу подій, зокрема й на північному напрямку нашої держави", – наголосив він.


Максим Царук, ZN.ua





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