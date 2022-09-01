Поліцейські віддали зброю та боєприпаси окупантам: у прокуратурі розповіли про те, що сталося

Двоє поліцейських під час тимчасової окупації міста Снігурівка Миколаївської області, за даними слідчих, добровільно віддали зброю російським військовим.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що у березні правоохоронець замість того, щоб обороняти місто від окупантів, добровільно погодився з ними співпрацювати.

Чоловік передав військовим формуванням рф табельну зброю та боєприпаси — 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Нині згаданий правоохоронець переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Також слідство підозрює співробітника цього ж відділення поліції у тому, що він віддав окупантам свій службовий пістолет ПМ із 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Покарання передбачає штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.