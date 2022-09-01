Данилов відповів зрадниці Матвієнко на плани щодо України: "Рабі, підніжці, грязі Москви..."

Російському агресору має вистачити лише одного ресурсу – для виплати репатріацій Україні після перемоги нашої раїни у війні.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов наголосив у Twitter.

Таким чыном секретар РНБО відреагував на провокаційну заяву спікерки ради федерації Валентини Матвієнко про те, що росія "має ресурси для того, щоб завершити війну в Україні перемогою".

Данілов радить росіянам заощаджувати ресурси для репатріацій Україні за знищену інфраструктуру, поховання російських солдат, яких щодня сотнями знищують ЗСУ та для майбутнього процесу в Міжнародному кримінальному суді.

"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: росії має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - каже Данілов.