СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри
СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків “лнр”.
“Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини рф, поширювали пропагандистські матеріали. Бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління “лнр”, – йдеться у повідомленні.
Цей чоловік і є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти “львівська народна республіка”. А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт “ВосходИнфо”.
Агітаторів повідомили про підозру й взяли під варту.