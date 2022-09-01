СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри

СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків “лнр”.

Як повідомляє СБУ , зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону.

“Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини рф, поширювали пропагандистські матеріали. Бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління “лнр”, – йдеться у повідомленні.

Цей чоловік і є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти “львівська народна республіка”. А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт “ВосходИнфо”.

Агітаторів повідомили про підозру й взяли під варту.