СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри

СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри

СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків “лнр”.

Як повідомляє СБУ, зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону.

“Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини рф, поширювали пропагандистські матеріали. Бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління “лнр”, – йдеться у повідомленні.

Цей чоловік і є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти “львівська народна республіка”. А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт “ВосходИнфо”.

Агітаторів повідомили про підозру й взяли під варту.


Алексей Ионов, politeka.net





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