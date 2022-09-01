В ОП здивовані тим, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС тривав лише дві години

Михайло Подоляк вважає, що за цей час складно встигнути оглянути весь складний механізм функціонування станції, інформує ZN.ua.

В ОП здивовані тим, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС тривав лише дві години
© Сергій Моргунов / «Бабель»

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, такий короткий візит серйозної місії, яка приїхала не просто «подивитися на приміщення їдальні або певних залів», а вивчити ситуацію на надзвичайно складному об’єкті з точки зору інженерної, ядерно-фізичної позиції, виглядає дивним.

«За умови що довкола крутяться росіяни, які розповідають, що тут щось прилетіло, там яблуко впало і таке інше, мені видається, що з тих двох з половиною годин, які комісія перебувала на станції в повному складі, можна було тільки послухати дивні казки у виконанні представника «Росатома». Не більше», — зауважив він.

Водночас, Михайло Подоляк закликав дочекатись висновків МАГАТЕ. Крім того, Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організація має намір встановити безперервну присутність своїх експертів на тимчасово окупованій російською армією території Запорізької АЕС.

Як повідомлялось раніше, російська сторона наполягала на тому, що візит делегації на окуповану атомну електростанцію триватиме один день.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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