Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕС
Гендиректор агенції також заявив, що цілісність ЗАЕС неодноразово порушували як випадково, так і навмисно, інформує
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі уточнив, що організація має намір встановити безперервну присутність своїх експертів на тимчасово окупованій російською армією території Запорізької АЕС. Про це він сказав у зверненні на своїй сторінці у
"Я щойно завершив перший тур ключовими зонами, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І що більш важливо і що найважливіше: ми встановлюємо постійну присутність МАГАТЕ тут", – заявив Гроссі.
Він також повторив у коментарі
За словами гендиректора МАГАТЕ, він буде перейматися подіями на Запорізькій атомній електростанції до остаточної стабілізації ситуації.