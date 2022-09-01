Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі уточнив, що організація має намір встановити безперервну присутність своїх експертів на тимчасово окупованій російською армією території Запорізької АЕС. Про це він сказав у зверненні на своїй сторінці у Twitter .

"Я щойно завершив перший тур ключовими зонами, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І що більш важливо і що найважливіше: ми встановлюємо постійну присутність МАГАТЕ тут", – заявив Гроссі.

Він також повторив у коментарі CNN , що організація не йде з об’єкту та збирається залишитися там.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він буде перейматися подіями на Запорізькій атомній електростанції до остаточної стабілізації ситуації.