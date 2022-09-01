Вилучену у шахраїв військову амуніцію передали на потреби ЗСУ — БЕБ

Ділки завезли товари для військових на зібрані українцями гроші, але планували продавати втридорога, інформує ZN.ua.

Вилучену у шахраїв військову амуніцію передали на потреби ЗСУ — БЕБ

Бюро економічної безпеки України передало на потреби ЗСУ захисну амуніцію для військових вартістю у понад 5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, наші бійці на фронті отримають півтисячі тактичних окулярів та стільки ж рукавичок, майже 600 наколінників та налокітників, 200 плитоносок, 115 коробок з лицевими масками, 75 навушників, 20 тепловізорів, 90 військових рюкзаків, 190 бронепластин та 70 підсумків.

Усі ці товари були вилучені під час обшуків у зловмисників, які організували протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання.

Товари були придбані за волонтерські кошти, їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій, однак у подальшому замість передати нашим військовим, ділки планували продавати їх на внутрішньому ринку за завищеними цінами.

Наразі шахраїв затримали, двом з учасників кримінального провадження вже повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Одному із підозрюваних, який є співорганізатором схеми, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В БЕБ зазначили, що це не перша їх "передача" військовим: нещодавно співробітники Бюро передали збройним силам товари військового та подвійного призначення орієнтовною вартістю 15 млн грн.

Раніше повідомлялось про затримання шахрая, який вдавав із себе волонтера і просив людей надсилати через нього кошти нібито на допомогу Збройним силам України, однак всі отримані гроші він залишав собі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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