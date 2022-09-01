"Щасливі обличчя" під дулами автоматів: як пройшов День знань під окупацією РФ, фото

Незважаючи на повномасштабну війну, в Україні діти радо повернулися до школи 1 вересня. Інша ситуація спостерігається на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

"Апостроф" зібрав кадри, як "свято" першого дзвоника проходило у навчальних закладах на Херсонщині та Маріуполі Донецької області, інформує Апостроф .

У Херсоні дітям довелося заходить до школи під дулами автоматів. Перед уроками малюків обшукали, видали прапори країни-окупанта та щоденники "російського школяра".

За інформацією Маріпольської міськради, у школах цього міста 1 вересня пройшло без лінійок та "першого дзвоника", а й взагалі без дітей. У школі №41 колаборанти побоялися вишукати учнів, щоб не показати, наскільки їх мало. Адже це руйнує всю пропаганду про "відродження" міста".

Натомість окупанти влаштували "фотосесію" у першому класі школи №65 у Центральному районі, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Депутат російської Держдуми, куратор по Маріуполю Дмитро Саблін з'явився перед дітлахами з пістолетом. "А раптом хтось з першачків виявиться з "Правого Сектору" або "Азову", дістане з рюкзака гвінтівку і вб’є", - припустив Андрющенко, додавши, що при тому ще на вході в школу всі діти були обшукані російськими окупантами.

Також він зазначив, що на Лівобережному районі залишилася єдина вціліла школа, ще на підході до якої дорослих та дітей перед примусовим уроком ненависті к Україні прискіпливо оглядали окупанти. "Жодного щасливого обличчя", - резюмував Петро Андрющенко.