"Щасливі обличчя" під дулами автоматів: як пройшов День знань під окупацією РФ, фото

Незважаючи на повномасштабну війну, в Україні діти радо повернулися до школи 1 вересня. Інша ситуація спостерігається на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

"Апостроф" зібрав кадри, як "свято" першого дзвоника проходило у навчальних закладах на Херсонщині та Маріуполі Донецької області, інформує Апостроф.

У Херсоні дітям довелося заходить до школи під дулами автоматів. Перед уроками малюків обшукали, видали прапори країни-окупанта та щоденники "російського школяра".

За інформацією Маріпольської міськради, у школах цього міста 1 вересня пройшло без лінійок та "першого дзвоника", а й взагалі без дітей. У школі №41 колаборанти побоялися вишукати учнів, щоб не показати, наскільки їх мало. Адже це руйнує всю пропаганду про "відродження" міста".

Натомість окупанти влаштували "фотосесію" у першому класі школи №65 у Центральному районі, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Депутат російської Держдуми, куратор по Маріуполю Дмитро Саблін з'явився перед дітлахами з пістолетом. "А раптом хтось з першачків виявиться з "Правого Сектору" або "Азову", дістане з рюкзака гвінтівку і вб’є", - припустив Андрющенко, додавши, що при тому ще на вході в школу всі діти були обшукані російськими окупантами.

Також він зазначив, що на Лівобережному районі залишилася єдина вціліла школа, ще на підході до якої дорослих та дітей перед примусовим уроком ненависті к Україні прискіпливо оглядали окупанти. "Жодного щасливого обличчя", - резюмував Петро Андрющенко.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
День знань по-російськи: у Маріуполі путінський депутат прийшов до першокласників зі зброєю, фотоДень знань по-російськи: у Маріуполі путінський депутат прийшов до першокласників зі зброєю, фото
Путіністка Надія Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото біля драмтеатруПутіністка Надія Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото біля драмтеатру
Росія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідкаРосія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідка
«Так буде з кожним колаборантом»: з'явилося фото могили екс-нардепа, який зрадив Україну«Так буде з кожним колаборантом»: з'явилося фото могили екс-нардепа, який зрадив Україну
Під Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухівПід Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухів
Україна має «хороші шанси» повернути південь – PoliticoУкраїна має «хороші шанси» повернути південь – Politico
Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК "Південь" закликали українців «набратися терпіння»Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК "Південь" закликали українців «набратися терпіння»
З території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиціЗ території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиці
Росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідківРосіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідків
"Схиляю голову…": Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України"Схиляю голову…": Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України
Последние новости
Подгружаем последние новости