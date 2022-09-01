День знань по-російськи: у Маріуполі путінський депутат прийшов до першокласників зі зброєю, фото

В окупованому росіянами Маріуполі в одну зі шкіл завітав депутат Державної думи Росії. Привітати першокласників з 1 вересня він вирішив, захопивши з собою пістолет, інформує Апостроф.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, йдеться про російського куратора по Маріуполю Дмитра Сабліна. Він відвідав дітей у школі №65 у центрі міста.

"А ось так перше вересня виглядає очами окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному районі для гарних фото. Депутат держдуми - куратор по Маріуполю Саблін - приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвинтівку і вб’є? При тому, що на вході в школу всі діти обшукані російськими окупантами. МраZота як вона є…", - написав він.

Радник мера опублікував фото.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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