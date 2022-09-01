"Це слід усвідомити всім": у ЗСУ розповіли, чому не повідомляють про звільнені території

ЗСУ, Азов, війна, українські захисники

Збройні сили України ведуть успішний контрнаступ на півдні, але назви деокупованих населених пунктів не розголошують.

Таку заяву зробила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у четвер під час брифінгу.

"Ми не розголошуємо звільнені населені пункти саме з гуманітарною метою, тому що такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними, артударами ворога. Це варто усвідомити всім і не поспішити з цією інформацією", – сказала вона.

Речниця зазначила, що інформацію про звільнення почнуть оголошувати, коли українські захисники просунуться та "зачистять" населені пункти.

ВСУ, воїн ВСУ на позиції, війна

"Тільки після того, як населені пункти будуть звільнені від ворога, зачищені від залишків окупантів, і наші війська просунуться настільки, щоб убезпечити мирних жителів, які там лишилися. Тільки після цього може бути проголошення вивільнення населених пунктів. Раніше – це просто дуже велика, а може бути і фатальна помилка", – додала вона.

прапор України, ЗСУ


Алексей Ионов, politeka.net





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