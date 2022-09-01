Окупанти показали свій злочин на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ зробили першу заяву

Учасникам місії Міжнародного агентства з атомної енергії вдалося побачити "ключові речі" в перші години візиту на тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

Сьогодні, 1 вересня, делегація прибула на територію ЗАЕС. Про "ключові речі" заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв'язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив і отримав пояснення", – сказав Гроссі.

МАГАТЕ має намір залишити своїх інспекторів на ЗАЕС.

До того ж, Гроссі не виключив, що експерти його місії зустрінуться з жителями Енергодара.

Також в одному з роликів пропагандисти показали, як під час здійснення місії МАГАТЕ на ЗАЕС було виявлено російську військову техніку на атомній станції. Відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

"Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин", – наголосив він.