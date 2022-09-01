Глава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти Росії

За її словами, санкції проти РФ будуть діяти, навіть якщо німецьким політикам буде «дуже складно», інформує ZN.ua.

Глава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти Росії
© Annalena Baerbock/Facebook

Навіть якщо через високі ціни на енергоносії восени та взимку в Німеччині спалахнуть протести, це не призведе до скасування санкцій проти РФ, заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок, повідомляє DW.

«Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам доведеться дуже складно», - запевнила глава МЗС Німеччини.

Бербок також додала, що чекає на протести громадян, які будуть скаржитися владі на зростання цін на енергоносії. Однак, на її думку, відповіддю на протести мають бути соціальні заходи, а не скасування санкцій.

«Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні», - заявила Бербок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Макрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в УкраїніМакрон обіцяє не допустити перемоги Росії у війні в Україні
Business Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і РосіїBusiness Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і Росії
Випав із вікна: У Росії помер голова ради директорів «Лукойлу»Випав із вікна: У Росії помер голова ради директорів «Лукойлу»
Ірану запропонували стати посередником у війні РФ проти УкраїниІрану запропонували стати посередником у війні РФ проти України
З початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіянЗ початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіян
Кулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібноКулеба пропонує створити спецгрупу для росіян, які відмовляються воювати проти України: що для цього потрібно
NYT: В Україні і в Росії Путін воює проти всього, що збудував ГорбачовNYT: В Україні і в Росії Путін воює проти всього, що збудував Горбачов
Прихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказПрихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказ
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Як Росія воює проти України у західних ЗМІ: один журналіст рекламував "Спутнік V", інший літав літаком МедведчукаЯк Росія воює проти України у західних ЗМІ: один журналіст рекламував "Спутнік V", інший літав літаком Медведчука
Последние новости
Подгружаем последние новости