Глава МЗС Німеччини обіцяє, що навіть протести не призведуть до скасування санкцій проти Росії

Навіть якщо через високі ціни на енергоносії восени та взимку в Німеччині спалахнуть протести, це не призведе до скасування санкцій проти РФ , заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок, повідомляє DW.

«Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам доведеться дуже складно», - запевнила глава МЗС Німеччини.

Бербок також додала, що чекає на протести громадян, які будуть скаржитися владі на зростання цін на енергоносії. Однак, на її думку, відповіддю на протести мають бути соціальні заходи, а не скасування санкцій.

«Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні», - заявила Бербок.