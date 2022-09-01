Випав із вікна: У Росії помер голова ради директорів «Лукойлу»

Інцидент стався у лікарні, де він проходив терапію.

Випав із вікна: У Росії помер голова ради директорів «Лукойлу»
© Pixabay

У Росії загинув голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. Як повідомляють російські ЗМІ, топ-менеджер нафтової компанії випав із вікна Центральної клінічної лікарні у Москві.

«Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер», - повідомило джерело «Інтерфаксу».

За даними агентства, 67-річний Маганов проходив лікування у відділенні лікарні, розташованому на шостому поверсі.

Telegram-канал Mash натякнув, що він міг вчинити самогубство.

Наразі на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

У «Лукойлі» інформацію наразі не коментували.


Ірина Знась, ZN.ua





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