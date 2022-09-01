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2022-09-01
Випав із вікна: У Росії помер голова ради директорів «Лукойлу»
Інцидент стався у лікарні, де він проходив терапію.
© Pixabay
У Росії загинув голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. Як повідомляють російські ЗМІ, топ-менеджер нафтової компанії випав із вікна Центральної клінічної лікарні у Москві.
«Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер», -
За даними агентства, 67-річний Маганов проходив лікування у відділенні лікарні, розташованому на шостому поверсі.
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Наразі на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
У «Лукойлі» інформацію наразі не коментували.
Ірина Знась, ZN.ua