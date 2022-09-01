«Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними»: Данілов про жителів окупованих територій Донбасу

Секретар РНБО певен, що після деокупації всіх територій люди, що проживали всі ці роки там, повинні змиритися з неподільністю України, інформує ZN.ua.

«Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними»: Данілов про жителів окупованих територій Донбасу
© Facebook/РНБО України

Після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей, про що раніше неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, передусім тамтешнім жителям треба буде якось порозумітися з рештою українців, а не навпаки. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» в ефірі національного телемарафону.

Наталія Мосейчук запитала Олексія Данілова, як українці порозуміються з жителями тих територій Донецької та Луганської областей, які останні вісім років були окуповані. У відповідь він сказав, що це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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