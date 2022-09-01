Побережіть сили: США закликали Україну дещо обмежити контраступ на півдні – CNN

Українці спочатку розглядали ширший контрнаступ, але під впливом США звузили свою місію за географією і масштабом, інформує ZN.ua.

Побережіть сили: США закликали Україну дещо обмежити контраступ на півдні – CNN
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Під час нарощування поточного українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягання на кількох фронтах, повідомляє CNN з посиланням американських та західних офіційних осіб та українські джерела.

За інформацією джерел CNN, ці дискусії передбачали участь у таких собі «військових іграх» з Києвом – аналітичних навчаннях, які мали допомогти українському комнадуванню зрозуміти, скільки сил їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях. Українці спочатку розглядали ширший контрнаступ, але останніми тижнями звузили свою місію на Херсонську області, повідомили представники США та України.

Речник Пентагону бригадний Генерал Пет Райдер сказав CNN: «Сполучені Штати ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною. Ми не коментуватимемо особливості цих взаємодій. Загалом ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, українці приймають остаточні рішення щодо своїх операцій».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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