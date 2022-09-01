Розкрадання гумдопомоги: у Запорізькій мерії та ОВА провели масштабні обшуки, подробиці

Розкрадання гумдопомоги: у Запорізькій мерії та ОВА провели масштабні обшуки, подробиці

Слідчі СБУ та НАБУ провели масові обшуки у Запорізькій мерії та ОВА через розкрадання гумдопомоги.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ 30 серпня провели понад 20 обшуків у Запоріжжі. Слідчі дії було проведено у рамках розслідування ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги, яку направляли до Запорізької області з початку війни. Про це повідомили у СБУ.

Наголошується, що обшуки проходили у міській раді Запоріжжя, приміщеннях ОВА, на складах, а також за адресами проживання людей, які можуть бути причетними до можливого злочину. Так, за даними СБУ, під час обшуків у посадових осіб Запорізької мерії виявлено "речовини, схожі на наркотичні засоби", спрямовані на експертизу, а також незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї. Крім того, слідчі виявили велику кількість готівки.

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу – частини 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); частини 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі); а також статтею 368-5 (незаконне збагачення).

"Звертаємо увагу, що обшук – це одна з багатьох слідчих дій, що проводяться в рамках розслідування, і не свідчить про винність осіб, а є лише одним із інструментів для отримання доказів. Відомості про цей факт були отримані детективами НАБУ за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться, у свою чергу, у повідомленні НАБУ.

Загалом, як зазначають у відомстві, у Запоріжжі у рамках цього розслідування було проведено понад 20 обшуків. Слідчі дії продовжуються, а додаткову інформацію обидва відомства обіцяють оприлюднити згодом.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕСГроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕС
Окупанти показали свій злочин на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ зробили першу заявуОкупанти показали свій злочин на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ зробили першу заяву
WSJ: Місія МАГАТЕ проведе на Запорізькій АЕС чотири дніWSJ: Місія МАГАТЕ проведе на Запорізькій АЕС чотири дні
З території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиціЗ території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиці
Раптово обірвалося життя ще одного російського пропагандиста, який вихваляв окупантів: подробиціРаптово обірвалося життя ще одного російського пропагандиста, який вихваляв окупантів: подробиці
Підписано договір, що відкриває для ЗСУ шлях до бажаних літаків: подробиціПідписано договір, що відкриває для ЗСУ шлях до бажаних літаків: подробиці
У Запорізькій області окупанти вдарили по житловому будинку: серед загиблих - мати з двома дітьмиУ Запорізькій області окупанти вдарили по житловому будинку: серед загиблих - мати з двома дітьми
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Удар окупантів по залізничній станції під Дніпром: страшні подробиці та нові фото руйнуваньУдар окупантів по залізничній станції під Дніпром: страшні подробиці та нові фото руйнувань
Окупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиціОкупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости