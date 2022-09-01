Розкрадання гумдопомоги: у Запорізькій мерії та ОВА провели масштабні обшуки, подробиці

Слідчі СБУ та НАБУ провели масові обшуки у Запорізькій мерії та ОВА через розкрадання гумдопомоги.

Співробітники СБУ спільно з НАБУ 30 серпня провели понад 20 обшуків у Запоріжжі. Слідчі дії було проведено у рамках розслідування ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги, яку направляли до Запорізької області з початку війни. Про це повідомили у СБУ .

Наголошується, що обшуки проходили у міській раді Запоріжжя, приміщеннях ОВА, на складах, а також за адресами проживання людей, які можуть бути причетними до можливого злочину. Так, за даними СБУ , під час обшуків у посадових осіб Запорізької мерії виявлено "речовини, схожі на наркотичні засоби", спрямовані на експертизу, а також незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї. Крім того, слідчі виявили велику кількість готівки.

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу – частини 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); частини 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі); а також статтею 368-5 (незаконне збагачення).

"Звертаємо увагу, що обшук – це одна з багатьох слідчих дій, що проводяться в рамках розслідування, і не свідчить про винність осіб, а є лише одним із інструментів для отримання доказів. Відомості про цей факт були отримані детективами НАБУ за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться, у свою чергу, у повідомленні НАБУ.

Загалом, як зазначають у відомстві, у Запоріжжі у рамках цього розслідування було проведено понад 20 обшуків. Слідчі дії продовжуються, а додаткову інформацію обидва відомства обіцяють оприлюднити згодом.