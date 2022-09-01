РФ планує «промити мізки» понад 300 тисячам українських дітей

Окупаційна влада РФ продовжує вживати заходів щодо примусової інтеграції українських шкіл у російський освітній простір в рамках підготовки до наближення навчального року.

В Росії заявили, що на окупованих нею територіях з 1 вересня відкриються 1422 школи, в яких навчатиметься 326 тисяч учнів. Про це повідомило міноборони агресора.

Українська влада, у свою чергу, радить учням з окупованих територій навчатися вдома на платформі “Всеукраїнська школа онлайн”.

Країна-агресорка заявила про відкриття 591 школи в Донецькій, 487 — в Луганській, 164 — у Запорізькій, 108 — у Херсонській та 72 — у Харківській областях.

Окупанти не лише не дбають про безпеку українських дітей, нав’язуючи їм очне навчання під обстрілами, які часто-густо самі і влаштовують, але і планують проводити активну антиукраїнську пропаганду.

Як повідомлялось, в тимчасово окупованому Маріуполі вони навчають маріупольських дітей стріляти і ненавидіти Україну.

За даними ГУР МОУ, бойовики з незаконного збройного формування «ЛНР» підготували до 1 вересня псевдоісторичну методичку — розлогий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія»». Саме з цієї методички має розпочатися навчання школярів на тимчасово окупованих територіях з 1 вересня.

30 серпня Центр Українського Спротиву повідомив, що російська окупаційна влада у Новій Каховці на Херсонщині пообіцяла виплачувати українським родинам 2000 рублів ($33) за дитину, яка відвідує російську школу.

За відмову віддавати дітей до шкіл окупантів, батькам погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав.