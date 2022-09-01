РФ планує «промити мізки» понад 300 тисячам українських дітей

На окупованих територіях планують відкрити школи.

РФ планує «промити мізки» понад 300 тисячам українських дітей
© Getty Images

Окупаційна влада РФ продовжує вживати заходів щодо примусової інтеграції українських шкіл у російський освітній простір в рамках підготовки до наближення навчального року.

В Росії заявили, що на окупованих нею територіях з 1 вересня відкриються 1422 школи, в яких навчатиметься 326 тисяч учнів. Про це повідомило міноборони агресора.

Українська влада, у свою чергу, радить учням з окупованих територій навчатися вдома на платформі “Всеукраїнська школа онлайн”.

Країна-агресорка заявила про відкриття 591 школи в Донецькій, 487 — в Луганській, 164 — у Запорізькій, 108 — у Херсонській та 72 — у Харківській областях.

Окупанти не лише не дбають про безпеку українських дітей, нав’язуючи їм очне навчання під обстрілами, які часто-густо самі і влаштовують, але і планують проводити активну антиукраїнську пропаганду.

Як повідомлялось, в тимчасово окупованому Маріуполі вони навчають маріупольських дітей стріляти і ненавидіти Україну.

За даними ГУР МОУ, бойовики з незаконного збройного формування «ЛНР» підготували до 1 вересня псевдоісторичну методичку — розлогий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія»». Саме з цієї методички має розпочатися навчання школярів на тимчасово окупованих територіях з 1 вересня.

30 серпня Центр Українського Спротиву повідомив, що російська окупаційна влада у Новій Каховці на Херсонщині пообіцяла виплачувати українським родинам 2000 рублів ($33) за дитину, яка відвідує російську школу.

За відмову віддавати дітей до шкіл окупантів, батькам погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав.

Оскільки місцеві педагоги переважно відмовляються від співпраці з російськими посіпаками, вчителів везуть з Криму та Росії, інформує ZN.ua.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Білоруська армія планує відпрацювати "звільнення територій" під час навчань – ГенштабБілоруська армія планує відпрацювати "звільнення територій" під час навчань – Генштаб
З початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіянЗ початку війни РФ проти України Латвія анулювала понад 700 посвідок на проживання росіян
Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 220 "прильотів"Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області: зафіксовано понад 220 "прильотів"
В ГУР розповіли, як РФ планує укріпити оборону КримуВ ГУР розповіли, як РФ планує укріпити оборону Криму
Росіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISWРосіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISW
Німеччина змінює умови перебування для українських біженців з 1 вересняНімеччина змінює умови перебування для українських біженців з 1 вересня
Понад 13 тисяч поляків записались на добровільну службу до військаПонад 13 тисяч поляків записались на добровільну службу до війська
Понад 50 тисяч біженців з України можуть втратити дах у Великій Британії — ЗМІПонад 50 тисяч біженців з України можуть втратити дах у Великій Британії — ЗМІ
Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»
Зросла кількість українських дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ — Офіс генпрокурораЗросла кількість українських дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ — Офіс генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости