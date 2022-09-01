У США розповіли, як NASAMS вплинуть на хід бойових дій

Заступник голови Пентагону із закупівель Вільям Лаплант заявив, що системи ППО NASAMS повинні змінити ситуацію на полі бою. Під час останнього брифінгу він пояснив, як саме.

За словами Лапланта, саме ці системи допоможуть Україні стати більш захищеною від сучасних повітряних загроз, починаючи з безпілотників, закінчуючи гелікоптерами й крилатими ракетами.

"NASAMS – це лише останній із різноманітних засобів ППО, що ми поставляємо Україні. Це перевірені системи, які зроблять реальну різницю на полі бою", – сказав він.