Ірану запропонували стати посередником у війні РФ проти України

Заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді заявив, що один із високопоставлених лідерів Західної Європи попросив Тегеран виступити посередником у війні Росії проти України. Про це повідомляє ISNA. При цьому, в США раніше заявили, що Іран передав РФ безпілотники.

«Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану Ібрагіма Райсі з проханням стати посередником у війні РФ проти України», - йдеться у дописі Джамшиді у твіттер.

«Після низки консультацій через міністра закордонних справ Ірану Хусейна Амір-Абдоллахіана до Москви було надіслано мирну ініціативу разом із важливим посланням», - додав Джамшиді.