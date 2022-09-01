Ірану запропонували стати посередником у війні РФ проти України

В ЗМІ повідомляють, що з таким проханням до президента Ірану звернувся Еммануель Макрон, інформує ZN.ua.

Ірану запропонували стати посередником у війні РФ проти України
© Економічна правда

Заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді заявив, що один із високопоставлених лідерів Західної Європи попросив Тегеран виступити посередником у війні Росії проти України. Про це повідомляє ISNA. При цьому, в США раніше заявили, що Іран передав РФ безпілотники.

«Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану Ібрагіма Райсі з проханням стати посередником у війні РФ проти України», - йдеться у дописі Джамшиді у твіттер.

«Після низки консультацій через міністра закордонних справ Ірану Хусейна Амір-Абдоллахіана до Москви було надіслано мирну ініціативу разом із важливим посланням», - додав Джамшиді.

A top western European leader requested that President Raisi help mediate in the #War_in_Europe. Following a series of consultations, a peace initiative along with an important message was sent to Moscow through Foreign Minister @Amirabdolahian.

— Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 30, 2022

За даними інформаційного агентства ISNA, згаданим високопоставленим європейським чиновником, який звернувся до президента Ірану, є президент Франції Еммануель Макрон.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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